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Капотнинский меридиан

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Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой подал документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы IX созыва

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой подал документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы IX созыва

Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, секретарь Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой подал документы в окружную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва по Люблинскому одномандатному избирательному округу.

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