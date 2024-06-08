Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Людмила Смирнова: «Рекламы недостаточно для окупаемости медиа»

Фонд Росконгресс В условиях распыленного внимания пользователей, направленного на большое количество разнообразного контента во всех возможных средах, монетизации медиа за счет рекламы для окупаемости недостаточно, отметила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Людмила Смирнова в рамках Форума креативного бизнеса ПМЭФ-2024 на сессии «Будущее инвестиций в креативные индустрии.