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Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Людмила Смирнова: «Рекламы недостаточно для окупаемости медиа»

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Людмила Смирнова: «Рекламы недостаточно для окупаемости медиа»

Фонд Росконгресс В условиях распыленного внимания пользователей, направленного на большое количество разнообразного контента во всех возможных средах, монетизации медиа за счет рекламы для окупаемости недостаточно, отметила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Людмила Смирнова в рамках Форума креативного бизнеса ПМЭФ-2024 на сессии «Будущее инвестиций в креативные индустрии.

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