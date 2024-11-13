«Царьград»: Путин переиграл Запад приказом вернуть все в Курской области

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Василий Васильев

Наш Президент любит давать приказы, Указы, поручения, распоряжения. И если бы все, что он приказывает, поручает и т.п. исполнялось хотя бы на 50% - это было бы огромным достижением. Реальность совсем другая. Конечно, наши чиновники дают отчеты ему о 100% исполнении всего и вся. Т.е. просто врут, а Президент в положении прямо по Пушкину : "Ах, обмануть меня не трудно!..Я сам обманываться рад! "