Журналисты издания «Царьград» сообщили, что обстановка в Курской области для российской армии сложная, но контролируемая.
«Царьград»: Путин переиграл Запад приказом вернуть все в Курской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Василий Васильев
Наш Президент любит давать приказы, Указы, поручения, распоряжения. И если бы все, что он приказывает, поручает и т.п. исполнялось хотя бы на 50% - это было бы огромным достижением. Реальность совсем другая. Конечно, наши чиновники дают отчеты ему о 100% исполнении всего и вся. Т.е. просто врут, а Президент в положении прямо по Пушкину : "Ах, обмануть меня не трудно!..Я сам обманываться рад! "
Ответить
15 час.
Дмитрий Гурин
Вы видимо забываете кем работал наш президент до нынешней должности. Никогда не садитесь играть в карты с профессиональным каталой особенно если вы о нем знаете достаточно много..... Простой вопрос. Почему ВВП не стал помогать Януковичу никакими силовыми методами в феврале 2014-го?
Ответить
8 час.
Свежие комментарии