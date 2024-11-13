Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Чтобы Евросоюз смог компенсировать помощь США, Боррель должен половину зарплаты сотрудников ЕП отправлять Украине и э...Боррель: ЕС нужны...
  • Svetlana Kuzmina
    Страны НАТО могут только сидеть на скамье подсудимых...Туск: В переговор...
  • Константин Самарин
    То-есть, теперь боец, в ходе проведения военной операции, порвет свою униформу, нанеся урон военному имуществу, то с ...В ГД приняли зако...

«Царьград»: Путин переиграл Запад приказом вернуть все в Курской области

«Царьград»: Путин переиграл Запад приказом вернуть все в Курской области

Журналисты издания «Царьград» сообщили, что обстановка в Курской области для российской армии сложная, но контролируемая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Василий Васильев
Наш Президент любит давать приказы, Указы, поручения, распоряжения. И если бы все, что он приказывает, поручает и т.п. исполнялось хотя бы на 50% - это было бы огромным достижением. Реальность совсем другая. Конечно, наши чиновники дают отчеты ему о 100% исполнении всего и вся. Т.е. просто врут, а Президент в положении прямо по Пушкину : &quot;Ах, обмануть меня не трудно!..Я сам обманываться рад! &quot;
Ответить
15 час.
Дмитрий Гурин
Вы видимо забываете кем работал наш президент до нынешней должности. Никогда не садитесь играть в карты с профессиональным каталой особенно если вы о нем знаете достаточно много..... Простой вопрос. Почему ВВП не стал помогать Януковичу никакими силовыми методами в феврале 2014-го?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх