Внимание! Ракеты на Кубань: Крымский мост перекрыли

РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракет. Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (защитное сооружение, заглубленное помещение, подвал).
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