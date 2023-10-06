Wildberries построит в Воронежской области логистический центр за 10 млрд рублей

Маркетплейс Wildberries начал строительство логистического центра площадью 150 тыс. кв. м в Новоусманском районе Воронежской области, он станет одним из крупнейших складских объектов компании в южной части России.
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