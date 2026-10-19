Если социальная напряженность будет расти, фракции начнут активнее блокировать статьи на внешние поставки, чтобы перенаправить средства на внутренние нужды Массовые протесты во Франции усилили обсуждение распределения бюджета на фоне общественного недовольства состоянием социальной сферы.
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