"Северные потоки" могут отойти товарищу Трампа: Сделка перед "большой войной" заставила Бобровского поперхнуться чёрной икрой

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Комментарии
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СК
Сергей К
Зачем вообще что-то производить, если можно крышевать. Достаточно производить авианосцы.
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7 час.
Дмитрий Бакланов
Он покупает не металлолом, он покупает долю влияния на цену на бирже.
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2 час.
Дмитрий Бакланов
Еще не добытый газ находиться на бирже в виде фьючерсов. Добывающая компания уже продала еще не добытый газ.  А на ео цену можно повлиять. Даже сделать отрицательной.
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2 час.

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