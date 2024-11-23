"Северные потоки" могут отойти товарищу Трампа: Сделка перед "большой войной" заставила Бобровского поперхнуться чёрной икрой

Он покупает не металлолом, он покупает долю влияния на цену на бирже.

Дмитрий Бакланов

Еще не добытый газ находиться на бирже в виде фьючерсов. Добывающая компания уже продала еще не добытый газ. А на ео цену можно повлиять. Даже сделать отрицательной.