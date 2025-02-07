В Омске начали продавать по три кусочка хлеба. Эта новость активно обсуждается в соцсетях. Одни не видят в этом смысла, другие уверены, что это удобный формат для тех, кто ест мало хлебобулочных.
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В Омске начали продавать по три кусочка хлеба. Эта новость активно обсуждается в соцсетях. Одни не видят в этом смысла, другие уверены, что это удобный формат для тех, кто ест мало хлебобулочных.