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Каррагер о «Ливерпуле»: «Они не справляются, когда интенсивность игры растет. Это похоже на стареющую команду, чей конец приближается»

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» стареет. Бывший защитник «Ливерпуля» прокомментировал поражение «красных» от «Брентфорда» в 19-м туре АПЛ (1:3).

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