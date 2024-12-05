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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Диаспора снова порешает? Инородец, кидавшийся с ножом на людей, напал на русскую семью с ребёнком

Диаспора снова порешает? Инородец, кидавшийся с ножом на людей, напал на русскую семью с ребёнком

Таджик в третий раз нападает на русских, и это только на камеру. Первое видео с Махмадюнусом Хабировым появилось в интернете шесть лет назад.

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Комментарии
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Григорий Терещенко
Удавить в СИЗО и сказать, что так и было.
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2 час.
валерия
Директора гнать поганой метлой.  Миротворец хренов! А  вопрос с этими бабаями  скоро достигнет своего апогея. Тогда мало никому не покажется! Просто русский человек очень терпелив, но уж если  погонит, то погонит! Жаль власть этого не понимает! Или, что хуже, сама к этому толкает....
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2 час.
Геннадий
Дай бог! Но я бы начал с директора.
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