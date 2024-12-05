Диаспора снова порешает? Инородец, кидавшийся с ножом на людей, напал на русскую семью с ребёнком

Удавить в СИЗО и сказать, что так и было.

валерия

Директора гнать поганой метлой. Миротворец хренов! А вопрос с этими бабаями скоро достигнет своего апогея. Тогда мало никому не покажется! Просто русский человек очень терпелив, но уж если погонит, то погонит! Жаль власть этого не понимает! Или, что хуже, сама к этому толкает....