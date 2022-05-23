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Какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие 3 дня

Какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие 3 дня

Прогноз погоды на 24-26 мая предоставили синоптики. Синоптики РГП "Казгидромет" сообщили, что атмосферные фронтальные разделы, связанные циклоном из района Екатеринбурга, обусловят неустойчивый характер погоды в большинстве областей республики.

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