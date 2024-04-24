Уголовное дело Беркович и Петрийчук поступило для рассмотрения в военный суд

Во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения поступило обвинительное заключение московской прокуратуры по уголовному делу, возбужденному в отношении драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович.
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