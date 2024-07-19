В Актау научили готовить бешбармак 35 национальностей

По информации Центра общественных коммуникаций, мастер-класс по национальным блюдам прошел по заказу управления внутренней политики Мангистауской области и при содействии Центра поддержки гражданских инициатив.
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