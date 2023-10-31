Борьба с ВИЧ. В Сибири внедряют столичный опыт противодействия инфекции

Работа регионов по профилактике и преодолению ВИЧ/СПИДа должна стать более системной. Будет усилен федеральный контроль за её соответствием индикаторам профильной Госстратегии-2030, а также за соблюдением заданных этим документом стандартов диагностики заболевания.
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