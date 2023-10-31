FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 731 подписчик

Борьба с ВИЧ. В Сибири внедряют столичный опыт противодействия инфекции

Борьба с ВИЧ. В Сибири внедряют столичный опыт противодействия инфекции

Работа регионов по профилактике и преодолению ВИЧ/СПИДа должна стать более системной. Будет усилен федеральный контроль за её соответствием индикаторам профильной Госстратегии-2030, а также за соблюдением заданных этим документом стандартов диагностики заболевания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх