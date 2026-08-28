Обмен опытом и новые знания: как студенты из ЛНР знакомились с тверской медициной

Студенты Луганского медицинского университета познакомились с работой Центра им. В. П. Аваева. В рамках летней студенческой школы Тверского медицинского университета 14 студентов из Луганской Народной Республики — будущие терапевты, педиатры, стоматологи и фармацевты — побывали на ознакомительной экскурсии в Центре специализированных видов медицинской помощи им.
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