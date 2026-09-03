Третье сентября: как песня Шуфутинского превратилась в мем и стала праздником

Сегодня 3 сентября. И это значит, что интернет-пользователи отмечают «Шуфутинов день». В этот неофициальный праздник принято слушать песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября», создавать и отправлять знакомым смешные картинки, посвященные композиции и исполнителю, и шутить про «переворачивание календаря».
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