Третье сентября: как песня Шуфутинского превратилась в мем и стала праздником

Сегодня 3 сентября. И это значит, что интернет-пользователи отмечают «Шуфутинов день». В этот неофициальный праздник принято слушать песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября», создавать и отправлять знакомым смешные картинки, посвященные композиции и исполнителю, и шутить про «переворачивание календаря».