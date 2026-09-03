ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Третье сентября: как песня Шуфутинского превратилась в мем и стала праздником

Третье сентября: как песня Шуфутинского превратилась в мем и стала праздником

Сегодня 3 сентября. И это значит, что интернет-пользователи отмечают «Шуфутинов день». В этот неофициальный праздник принято слушать песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября», создавать и отправлять знакомым смешные картинки, посвященные композиции и исполнителю, и шутить про «переворачивание календаря».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым