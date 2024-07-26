Идея, которая вызывает неподдельный восторг! Вот что значит креативный подход к бросовому материалу. Доставайте старые занавески, если они по-прежнему лежат в вашем шкафу без дела, замачивайте в цементе и переделывайте в необходимую для участка вещь! Это и красиво, и очень даже практично.
Замачиваю старую занавеску в цементе. Обалденно красивая и нужная вещь для участка
Комментарии
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valentina sergeeva
Не понравилось. Если только для удобства фиксации цемента, может быть...
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16 час.
Анатолий Рябенко
Так можно и старые драные трусы зацементировать и повесить на воротах садового участка.
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16 час.
А
Алексей
Ооо,давненько автор рубрики ничего не цементировал.Я уж подумал,не заболел ли??? Неделя без цемента и бетона прошла.Просто теперь занавеску жалко было выкинуть.А уж цемента у автора просто завались.😁
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16 час.
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