Замачиваю старую занавеску в цементе. Обалденно красивая и нужная вещь для участка

Идея, которая вызывает неподдельный восторг! Вот что значит креативный подход к бросовому материалу. Доставайте старые занавески, если они по-прежнему лежат в вашем шкафу без дела, замачивайте в цементе и переделывайте в необходимую для участка вещь! Это и красиво, и очень даже практично.