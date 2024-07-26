Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Уютно там,  с откидным столиком и креслами...Как хозяюшки пере...
  • Алексей
    Ооо,давненько автор рубрики ничего не цементировал.Я уж подумал,не заболел ли??? Неделя без цемента и бетона прошла.П...Замачиваю старую ...
  • Анатолий Рябенко
    Так можно и старые драные трусы зацементировать и повесить на воротах садового участка.Замачиваю старую ...

Замачиваю старую занавеску в цементе. Обалденно красивая и нужная вещь для участка

Замачиваю старую занавеску в цементе. Обалденно красивая и нужная вещь для участка

Идея, которая вызывает неподдельный восторг! Вот что значит креативный подход к бросовому материалу. Доставайте старые занавески, если они по-прежнему лежат в вашем шкафу без дела, замачивайте в цементе и переделывайте в необходимую для участка вещь! Это и красиво, и очень даже практично.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
valentina sergeeva
Не понравилось. Если только для удобства фиксации цемента, может быть...
Ответить
16 час.
Анатолий Рябенко
Так можно и старые драные трусы зацементировать и повесить на воротах садового участка.
Ответить
16 час.
А
Алексей
Ооо,давненько автор рубрики ничего не цементировал.Я уж подумал,не заболел ли??? Неделя без цемента и бетона прошла.Просто теперь занавеску жалко было выкинуть.А уж цемента у автора просто завались.😁
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх