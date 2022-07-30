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Запрошенный Дюрэнтом обмен может привести к локауту НБА

Действия форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта привлекли внимание владельцев клубов НБА. Как отмечает Брайан Льюис из New York Post, недавний запрос на обмен Дюрэнта может затруднить предстоящие переговоры о новом коллективном соглашении и привести к локауту.

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