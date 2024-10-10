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Пентагон заказал многоразовый реактивный беспилотник-перехватчик Anduril Roardunner-M

Пентагон заказал многоразовый реактивный беспилотник-перехватчик Anduril Roardunner-M

БПЛА Roadrunner-M на стартовой позицииПентагон активно ищет и изучает различные способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами потенциальных противников.

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