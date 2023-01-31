В новый генплан Сочи войдет реконструкция морского порта и 7 причалов

Новый генеральный план Сочи планируют утвердить осенью, сейчас он находится на стадии разработки. Предполагается, что в нем заложат реконструкцию морского порта, а также строительство и обновление семи терминалов в разных районах города-курорта.
Новый генеральный план Сочи планируют утвердить осенью, сейчас он находится на стадии разработки. Предполагается, что в нем заложат реконструкцию морского порта, а также строительство и обновление семи терминалов в разных районах города-курорта.
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