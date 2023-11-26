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«Ф-1» поделилась совместным фото всех гонщиков перед концовкой сезона-2023

«Ф-1» поделилась совместным фото всех гонщиков перед концовкой сезона-2023

Гонщики «Формулы-1» провели финальную фотосессию перед завершением сезона. В 16:00 по московскому времени начнется заключительная гонка 2023 года – Гран-при Абу-Даби.

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