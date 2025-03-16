Удары по Йемену стали частью нового курса США на Ближнем Востоке

Авиаудары США по Йемену являются частью новой политики администрации США на Ближнем Востоке, заключающейся в расширении военной активности Америки на Ближнем Востоке, пишет 15 мара со ссылкой на неназванного чиновника американское издание Politico.
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