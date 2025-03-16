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Удары по Йемену стали частью нового курса США на Ближнем Востоке

Удары по Йемену стали частью нового курса США на Ближнем Востоке

Авиаудары США по Йемену являются частью новой политики администрации США на Ближнем Востоке, заключающейся в расширении военной активности Америки на Ближнем Востоке, пишет 15 мара со ссылкой на неназванного чиновника американское издание Politico.

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