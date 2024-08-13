ВСУ ударили по Запорожской АЭС (ЗАЭС). Этот удар ВСУ можно характеризовать как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей, настаивает сенатор от Запорожской области, научный руководитель Научно-технического центра в зоне СВО и командир спецподразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
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