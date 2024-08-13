Россию загоняют в ядерную ловушку. Первый удар приняла ЗАЭС

ВСУ ударили по Запорожской АЭС (ЗАЭС). Этот удар ВСУ можно характеризовать как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей, настаивает сенатор от Запорожской области, научный руководитель Научно-технического центра в зоне СВО и командир спецподразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.