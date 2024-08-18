В Курской области захватили бойцов ВСУ, похищавших мирных жителей

Украинских боевиков, похищавших мирных жителей, взял в плен и допросили, об этом сообщил председатель Комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов 18 августа в Telegram-канале.