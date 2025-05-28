Искусственный интеллект стал шантажистом: тревожные сигналы от модели Claude Opus 4 Ирина ВальковаВ последние годы искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в самые разные сферы жизни — от медицины до бизнеса, от обслуживания клиентов до научных исследований.