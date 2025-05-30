Земля под ногами колеблется: угрожают ли черноморским курортам землетрясения? Ирина ВальковаНа первый взгляд спокойные и живописные черноморские курорты могут скрывать куда более тревожную реальность — под землёй происходят процессы, которые, по мнению учёных, могут свидетельствовать о нарастающей тектонической активности.
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