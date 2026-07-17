"Власть сеет хаос": кадровые чистки Зеленского взбудоражили Украину

Неожиданные кадровые перестановки, объявленные Зеленским в среду, вызвали бурную реакцию: в четверг по всей стране начались акции в поддержку Михаила Федорова — в том числе в Киеве, у президентского дворца.
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