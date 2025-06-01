Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим при ЧП в Брянской области

Министр здравоохранения Михаил Мурашко провел встречу с Владимиром Путиным, на которой доложил о мерах, предпринятых для оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Брянской области.
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