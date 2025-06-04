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Царьград

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Осуждённый за коррупцию экс-сенатор из Новосибирска отправился на СВО

Осуждённый за коррупцию экс-сенатор из Новосибирска отправился на СВО

Бывший политик подписал контакт с Минобороны и уехал в зону боевых действий. Ранее его приговорили к пяти годам за мошенничество и взятки.

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