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Адлер Сегодня

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​​В горах Сочи за ночь выпало 45 сантиметров снега На высоте более 2,3 тысячи метров над уровнем моря толщина снега составляет 60 сантиметров.

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