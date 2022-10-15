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Ждала славы 65 лет: какой была в молодости старушка из «Титаника»

Ждала славы 65 лет: какой была в молодости старушка из «Титаника»

Драматический фильм-катастрофа Джеймса Кэмерона «Титаник» полюбился зрителям по всему миру. Каждый, кто хоть раз видел киноленту, без труда узнает главную героиню — милую старушку Роуз Доуссон, которая рассказывает историю пассажирского лайнера.

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