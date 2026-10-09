В Южно-Сахалинске отремонтировали 132 тысячи квадратных метров дорог

Дорожный ремонт в Южно-Сахалинске продолжается несмотря на осеннее похолодание. С начала года в городском округе обновили 132 тысячи квадратных метров покрытия — почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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