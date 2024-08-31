Другого выхода нет: Запад от отчаяния может пойти на страшный шаг. Россия готова ко всему.

Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США)© Mark Wright Запад исчерпал все имеющиеся у него способы переломить ход конфликта на Украине, кроме ядерного оружия, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
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