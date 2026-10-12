В Тамбовской области тепло подано в 38% многоквартирных домов

В Тамбовской области продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов. По данным на 12 октября, ресурсоснабжающие организации начали подачу теплоносителя на объекты социальной сферы с 15 сентября, а с 1 октября - в многоквартирные дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВТ Павел Моисеев нав...
- В Тамбове осудят ...
- В выходные в Тамб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым