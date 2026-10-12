В Тамбовской области тепло подано в 38% многоквартирных домов

В Тамбовской области продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов. По данным на 12 октября, ресурсоснабжающие организации начали подачу теплоносителя на объекты социальной сферы с 15 сентября, а с 1 октября - в многоквартирные дома.