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Новости Тамбова

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В Тамбовской области тепло подано в 38% многоквартирных домов

В Тамбовской области тепло подано в 38% многоквартирных домов

В Тамбовской области продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов. По данным на 12 октября, ресурсоснабжающие организации начали подачу теплоносителя на объекты социальной сферы с 15 сентября, а с 1 октября - в многоквартирные дома.

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