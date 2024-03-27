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Царьград

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Захарова нашла объяснение, почему Запад внезапно поменял свою реакцию на теракт в "Крокусе"

Захарова нашла объяснение, почему Запад внезапно поменял свою реакцию на теракт в "Крокусе"

Русский дипломат решила, что Запад просто не хочет "быть за бортом"Представители западных стран вдруг начали приходить в МИД России и русские посольства, чтобы оставить запись в книге соболезнований по случаю теракта в "Крокусе".

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