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Царьград

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В бундестаге обратились к правительству из-за отправки миротворцев на Украину

В бундестаге обратились к правительству из-за отправки миротворцев на Украину

Депутат Хунко отправил парламентский запрос, беспокоясь об отправке военного контингента на Украину.Член бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Андрей Хунко задал вопрос правительству об отправке миротворцев на Украину.

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