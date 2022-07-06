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Не «Золото и платина». ФК «Чита» сошел с дистанции

Не «Золото и платина». ФК «Чита» сошел с дистанции

Футбольный клуб «Чита» не сумеет выступить в следующем розыгрыше ФНЛ-2, сообщается в социальных сетях команды.

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