Банки оценивают долговую нагрузку для одобрения ипотеки

При подаче заявки на кредит или ипотеку банки оценивают платежеспособность клиента. Для этого рассчитывается показатель долговой нагрузки (ПДН) — соотношение ежемесячных выплат по всем долгам клиента, включая кредитки, к его ежемесячному доходу.
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