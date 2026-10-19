“Trump administration officials are preparing to impose financial penalties on millions of Americans in default on their federal student loans next year,” the Washington Sun reports.
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