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Российский сенатор Цеков предложил официально отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР

Российский сенатор Цеков предложил официально отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР

Представитель российского Совета Федерации Сергей Цеков выступил с предложением об официальной отмене решения 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР.

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