iPhone 16 Plus подешевел в России

В России в очередной раз подешевел iPhone 16 Plus. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru. Журналисты медиа заметили, что в российской рознице актуальный аппарат Apple оказался доступен за 90-91 тысячу рублей.
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