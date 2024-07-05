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Царьград

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Столб пепла на высоту в 2,5 километра выбросил Вулкан Эбеко на острове Парамушир

Столб пепла на высоту в 2,5 километра выбросил Вулкан Эбеко на острове Парамушир

Активность вулкана может угрожать местным авиаперевозкамСтолб пепла высотой в 2,5 километра выбросил 4 июля вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Курилы).

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