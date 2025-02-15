От хобби до искусства: 17 креативных проектов, которые вдохновят на творчество

Когда руки чешутся что-то сотворить, а душа требует творчества, мир DIY-проектов открывает безграничные возможности! Кто-то мастерит миниатюрные шедевры из дерева, кто-то превращает старые вещи в стильные арт-объекты, а кто-то берет в руки краски и творит настоящие чудеса.