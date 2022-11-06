Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

НБА. «Финикс» взял верх над «Портлендом», «Бостон» выиграл в гостях у «Нью-Йорка» и другие результаты

В субботу, 5 ноября, состоялись восемь матчей регулярного чемпионата НБА. Во встрече лидеров Западной конференции «Финикс» на своей площадке взял верх над «Портлендом» (102:82).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх