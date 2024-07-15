Йеменские хуситы заявили об успешной атаке на израильский корабль и военные объекты ЦАХАЛ

Хуситы провели очередные операции в поддержку Палестины, нанеся комбинированный удар по израильскому кораблю в Аденском заливе и военным объектам ЦАХАЛ, сообщает иранская государственная новостная сеть Press TV со ссылкой на вчерашнее заявление официального представителя йеменской армии бригадного генерала Яхья Сари.
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