На Алтае задержали подростков, забиравших у пенсионеров все имеющиеся у них деньги

Выяснилось, что юноши причастны к четырем фактам хищения денег у пожилых граждан В Алтайском крае задержали двух несовершеннолетних парней, помогавших мошенникам обманывать пенсионеров, сообщает региональное МВД.
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