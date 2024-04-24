Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зеленский: Украина может начать обсуждение с Россией урегулирования конфликта

Зеленский: Украина может начать обсуждение с Россией урегулирования конфликта

Владимир Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговорный процесс с Россией по урегулированию украинского конфликта.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
ВОТ не в бровь, а в ГЛАЗ...&quot;Украина не сформировалась как отдельное государство, а была в составе Российской империи и обрела государственность только в составе СССР. Короткий период УНР (Украинской народной республики. — Прим. ред.) был продиктован германской оккупацией, а не каким-либо национально-освободительным движением. И в 1991 году, во время обретения Украиной независимости в результате распада СССР, никакого национально-освободительного движения и в помине не было&quot;, — говорится в статье Медведчука, написанной для РИА Новости.
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13 час.
Александр Николаевич
ИДЕТ смертельная война = либо Россия, либо &quot;Коллективная Задница&quot; (запад) ! Все остальное пустопорожний треп, особенно от хрюшки-пианиста-клоуна, как от обсолютного нуля!
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12 час.
Галина Друзина
Никаких переговоров, нам надо взять Харьков, Николаев,Одессу...
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9 час.

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