Зеленский: Украина может начать обсуждение с Россией урегулирования конфликта

Liudmila Kosteley

ВОТ не в бровь, а в ГЛАЗ..."Украина не сформировалась как отдельное государство, а была в составе Российской империи и обрела государственность только в составе СССР. Короткий период УНР (Украинской народной республики. — Прим. ред.) был продиктован германской оккупацией, а не каким-либо национально-освободительным движением. И в 1991 году, во время обретения Украиной независимости в результате распада СССР, никакого национально-освободительного движения и в помине не было", — говорится в статье Медведчука, написанной для РИА Новости.