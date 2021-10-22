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Япония подняла истребители из-за вертолетов России и Китая

Япония подняла истребители из-за вертолетов России и Китая

Заместитель генсека правительства Японии Ёсихико Исидзаки заявил, что истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полетов российского и китайского вертолетов с палуб военных кораблей, сообщает РИА Новости.

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