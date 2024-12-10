Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном прохождении испытаний новой ракетой «Рута». Об этом украинский лидер рассказал на вручении премии имени Бориса Патона, передает издание «Страна» в Telegram-канале.
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