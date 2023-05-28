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Стилист «Перезагрузки» Лина Дембикова рассказала о работе с Ксенией Бородиной

Стилист «Перезагрузки» Лина Дембикова рассказала о работе с Ксенией Бородиной

Российский стилист Лина Дембикова, наиболее известная по съемкам в мейковер-шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ, вспомнила свой первый опыт работы с телеведущей Ксенией Бородиной.

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